Passadeiras flutuantes: a nova rotina dos afetados pelas enchentes no Vale do Taquari

Com uma grande bolsa nas mãos, Juliani Steffer carrega o máximo de mercadoria que consegue enquanto atravessa uma passadeira flutuante sobre o rio. Como muitos moradores do Rio Grande do Sul, essa vendedora de roupas precisou começar uma nova vida a pé após as enchentes que devastaram o estado.

"Muitas pessoas perderam muita roupa. Elas já não conseguem vir na loja de carro, então eu vou procurá-las em casa", explica ofegante a mulher, de 36 anos, ao chegar a Marques de Souza pela nova ponte que une a cidade com Travesseiro, no Vale do Taquari.

Há um mês, o pior desastre climático do Rio Grande do Sul arrasou essa importante região agropecuária e privou muitos habitantes de seu único meio de transporte: o automóvel.