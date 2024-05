Partido de membro do gabinete de guerra israelense pede eleições antecipadas

O partido de um ministro de guerra israelense centrista, Benny Gantz, indicou nesta quinta-feira (30) que apresentou uma moção para dissolver o Parlamento e realizar eleições antecipadas.

"A chefe do Partido União Nacional, Pnina Tamano-Shata, apresentou um projeto para dissolver o 25º Knesset [Parlamento]", disse o partido em um comunicado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Esta iniciativa "responde a um pedido do líder do partido, ministro Benny Gantz, para avançar com um amplo acordo rumo às eleições antes de outubro, aniversário do massacre" cometido no sul de Israel pelo movimento islamista Hamas em 7 de outubro de 2023, que desencadeou a guerra em Gaza.