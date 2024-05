Líder norte-coreano supervisiona lançamento múltiplo de foguetes

O líder da Coreia do Norte, Kim Jong Un, supervisionou um teste com um sistema de lançamento múltiplo de foguetes, segundo imagens divulgadas pela imprensa do país nesta sexta-feira (noite de quinta, 30, no Brasil).

As fotos mostram Kim de costas, vestindo uma jaqueta de couro marrom, observando uma salva de foguetes que deixam um rastro de fumaça no céu.

Em outra imagem, ele conversa sorridente com generais durante a supervisão do lançamento simultâneo de 18 projéteis.