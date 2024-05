Kremlin acusa Otan de 'provocar' a Ucrânia para prolongar o conflito

O Kremlin afirmou, nesta quinta-feira (30), que os países membros da Otan estão "provocando" Kiev a prolongar o conflito na Ucrânia, cujos líderes pedem aos países ocidentais que consigam atingir a Rússia com as suas armas.

As declarações de Peskov coincidem com uma reunião informal dos ministros das Relações Exteriores da Otan em Praga, em meio a apelos do governo ucraniano aos seus aliados para que lhe permitam usar armas ocidentais para realizar ataques na Rússia.

Nas últimas semanas, a Ucrânia pressionou os seus apoiadores, começando pelos Estados Unidos, para que lhe permitissem utilizar as armas de longo alcance que forneceram para atingir alvos dentro da Rússia.

Os Estados Unidos e a Alemanha recusaram-se até agora a permitir que a Ucrânia realizasse ataques fora das suas fronteiras com as suas armas, temendo ser arrastados para um conflito direto com Moscou.