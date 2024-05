Júri do julgamento de Trump entra no 2º dia de deliberações

Os membros do júri, cujas identidades são mantidas em segredo para protegê-los de tensões políticas, trabalham a portas fechadas em um tribunal de Manhattan.

As únicas pistas sobre o rumo que tomarão provêm dos seus pedidos de esclarecimento. A reunião desta quinta-feira deverá começar com a análise de dois depoimentos já apresentados durante o julgamento, e com a revisão das instruções do juiz que preside o processo sobre como interpretar a lei.

Trump, de 77 anos, é obrigado a permanecer nas instalações do tribunal enquanto ocorrem as deliberações.