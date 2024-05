Hong Kong considera 14 réus culpados no maior julgamento contra o movimento pró-democracia

Em um breve resumo do veredicto publicado pelo tribunal, os juízes afirmaram que os 14 conspiraram para minar "o poder e a autoridade do governo e do chefe do Executivo" da cidade.

"Na nossa opinião, isto criaria uma crise constitucional para Hong Kong", argumentaram.

O veredicto, cuja leitura foi acompanhada no tribunal por diplomatas estrangeiros, recebeu condenação quase imediata da Austrália, do Reino Unido e da União Europeia.

A maioria dos acusados está detida desde março de 2021, quando foi levada à justiça pela primeira vez.

O julgamento foi realizado sem júri e conduzido por um painel de três juízes selecionados entre um grupo de juristas escolhidos a dedo pelo líder do governo semiautônomo de Hong Kong.

Um dos ex-vereadores distritais que foi considerado inocente, Lawrence Lau, pediu ao deixar o tribunal que "todos continuem preocupados com nossos amigos no caso".