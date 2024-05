Hong Kong condena figuras pró-democracia, em caso que consolida controle da China

Um tribunal de Hong Kong condenou nesta quinta-feira, 30, 13 ativistas por acusações de subversão, completando a aniquilação da oposição política pró-democracia da cidade, no caso mais abrangente sob uma lei de segurança nacional imposta por Pequim há quatro anos.

Os condenados fazem parte do grupo de 47 acusados de conspiração em janeiro de 2021, com autoridades alegando que o plano eleitoral deles, que incluía uma primária entre candidatos que se comprometeram a bloquear a legislação do governo e forçar a renúncia do executivo-chefe apoiado por Pequim da cidade, equivalia a uma subversão ilegal do poder do Estado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Figuras pró-Pequim disseram esperar que os veredictos desta semana e a conclusão iminente do julgamento de segurança nacional do proeminente editor pró-democracia Jimmy Lai marquem o fim de um período de repressões políticas, permitindo que a cidade se concentre em melhorar sua economia enfraquecida.