EUA e Reino Unido bombardeiam posições rebeldes huthis no Iêmen

O objetivo da operação era "reduzir sua habilidade para persistir em seus ataques contra o comércio marítimo internacional no Mar Vermelho e no Golfo de Áden".

O Ministério da Defesa britânico informou, em um comunicado, que seus aviões realizaram bombardeios em "uma operação conjunta com as forças americanas contra instalações militares dos huthis".

Mesmo assim, os huthis, aliados do Irã, continuaram com ataques contra navios no Mar Vermelho em solidariedade com a Faixa de Gaza, cenário da guerra entre Israel e o movimento islamista palestino Hamas.

