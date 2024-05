Comunicado do Business Wire :We Are Innovation

Os países que reduziram com sucesso a prevalência do tabagismo permitiram que os fumantes tivessem acesso a produtos alternativos, como vapes e sachês de nicotina, juntamente com informações precisas sobre seus riscos relativos.

Uma pesquisa recente realizada pela Ipsos revela que 74 por cento dos fumantes no mundo todo acreditam que o vaping é pelo menos tão prejudicial quanto fumar. Essa alarmante Epidemia de Desinformação perpetua um ciclo de doenças e mortes evitáveis, já que os indivíduos são desencorajados a optar por alternativas mais seguras. As potenciais consequências disso são graves.

A rede global We Are Innovation divulgou hoje os resultados de uma pesquisa que revelam que surpreendentes três quartos dos fumantes acreditam erroneamente que vaping é tão nocivo quanto fumar.

Em comemoração ao Dia Mundial do Vape e pedindo uma transformação na maneira como as agências de saúde pública abordam o vaping, o CEO da We Are Innovation, Federico Fernandez, declarou:

A Suécia reduziu as taxas de tabagismo para 5,6 por cento, pouco acima do limite em que um país se torna oficialmente "livre do fumo". Ao mesmo tempo, a Nova Zelândia, que adotou recentemente produtos alternativos ao tabagismo, diminuiu a prevalência de fumantes para 6,5 por cento em apenas alguns anos.

"o vaping é uma das histórias de sucesso em saúde pública do século XXI. A inovação nos proporcionou um produto que é comprovadamente 95 por cento menos prejudicial que fumar. No entanto, há muita desinformação que ameaça minar nosso progresso. As autoridades de saúde pública não podem mais ignorar isso. Os fumantes devem ter acesso a vapes aceitáveis e acessíveis para ajudá-los a fazer a troca".

