Comunicado do Business Wire :Ultra Accelerator Link

AMD, Broadcom, Cisco, Google, Hewlett Packard Enterprise (HPE), Intel, Meta e Microsoft anunciaram hoje que estão alinhadas com o desenvolvimento de um novo padrão para o setor dedicado ao avanço de comunicação de alto nível e de baixa latência para escalar sistemas que se interligam em data centers. Denominado Ultra Accelerator Link (UALink), este grupo inicial definirá e estabelecerá um padrão aberto para o setor que permitirá que aceleradores de IA se comuniquem de maneira mais eficaz. Ao criar uma interconexão baseada em padrões abertos, o UALink permitirá que OEMs, profissionais e integradores de sistema de TI e integradores de sistemas criem um caminho para uma maior facilidade de integração, maior flexibilidade e escalabilidade de seus data centers conectados por IA. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine As empresas do Grupo promotor trazem uma vasta experiência na criação de soluções de IA e HPC de larga escala baseadas em padrões abertos, eficiência e suporte robusto a ecossistemas.

Impulsionando escalabilidade em cargas de trabalho de IA À medida que cresce a demanda por capacidade de computação para IA, é essencial ter uma rede de escalonamento robusta, de baixa latência e eficiente, que possa acrescentar facilmente recursos de computação a uma única instância. Criar uma especificação de padrão aberto para o setor para o escalonamento de recursos ajudará a estabelecer um ambiente aberto e de alto desempenho para cargas de trabalho de IA proporcionando o mais alto desempenho possível. É aqui que o UALink e uma especificação para o setor tornam-se críticos na padronização da interface para aplicativos de IA e aprendizado de máquina, HPC e nuvem para a próxima geração de data centers e implementações de IA. O grupo vai desenvolver uma especificação para definição de uma interconexão de alta velocidade e baixa latência para escalar comunicações entre aceleradores e switches e pods de computação de IA.

A especificação 1.0 possibilitará a conexão de até 1.024 aceleradores em um pod de computação de IA e permitirá cargas e armazenamentos diretos entre a memória conectada a aceleradores, como GPUs, no pod. O grupo promotor UALink formou o UALink Consortium e espera que sua incorporação ocorra no terceiro trimestre de 2024. Espera-se que a especificação 1.0 esteja disponível no terceiro trimestre de 2024 e seja disponibilizada às empresas que participam do Ultra Accelerator Link (UALink) Consortium. Sobre o Ultra Accelerator Link Ultra Accelerator Link (UALink) é uma tecnologia de interconexão de aceleradores de alta velocidade que antecipa o desempenho de clusters de IA/ML de alta velocidade da próxima geração. AMD, Broadcom, Cisco, Google, HPE, Intel, Meta e Microsoft estão formando uma organização de padrão aberto para o setor para desenvolver especificações técnicas que facilitem um desempenho revolucionário para modelos de utilização emergentes e ao mesmo tempo suportem um ecossistema aberto para aceleradores de data centers. Citações de apoio "O trabalho realizado pelas empresas no UALink na criação de um tecido de aceleradores abertos, de alto desempenho e escaláveis é essencial para o futuro da IA. Juntos, trazemos uma vasta experiência na criação de soluções de IA de larga escala e de computação de alto desempenho baseada em padrões abertos, eficiência e suporte robusto a ecossistemas. A AMD está comprometida em contribuir com nossa experiência, tecnologias e recursos para o grupo, além de outros esforços de um setor aberto para fazer avançar todos os aspectos da tecnologia de IA e solidificar um ecossistema aberto de IA." - Forrest Norrod, vice-presidente executivo e gerente geral do Data Center Solutions Group, AMD "A Broadcom orgulha-se de ser um dos membros fundadores do UALink Consortium, baseando-se em nosso compromisso de longo prazo de aumentar a implementação da tecnologia de IA em data centers. É essencial apoiar uma colaboração de um ecossistema aberto de modo a possibilitar o escalonamento de redes com uma variedade de soluções de alta velocidade e baixa latência." - Jas Tremblay, vice-presidente e gerente geral do Data Center Solutions Group, Broadcom

"Interconexões de altíssimo desempenho se tornam cada vez mais importantes, à medida que as cargas de trabalho de IA continuam a crescer em tamanho e escopo. Juntos, estamos comprometidos no desenvolvimento do UALink que será uma solução escalável e aberta para ajudar a superar alguns dos desafios no desenvolvimento de supercomputadores de IA." - Martin Lund, vice-presidente executivo do Common Hardware Group, Cisco "Padrões abertos são importantes para a HPE, pois inovamos em supercomputação e aumentamos o acesso a sistemas. Como um membro fundador do consórcio UALink do setor, desejamos contribuir com nossa experiência em redes e sistemas de alto desempenho, e colaborar para o desenvolvimento de um novo padrão aberto para interconexões de aceleradores para a próxima geração de supercomputação." - Trish Damkroger, vice-presidente sênior e gerente geral de HPC & AI Infrastructure Solutions, HPE "O UALink é um importante marco no avanço da computação de Inteligência artificial. A Intel orgulha-se da liderança conjunta desta nova tecnologia e de trazer nossa experiência na criação de um ecossistema aberto e dinâmico de IA. Como um dos membros fundadores deste novo consórcio, desejamos uma nova onda de inovação no setor e no valor para o cliente proporcionado pelo padrão UALink. Esta iniciativa estende-se ao compromisso da Intel com a inovação da conectividade de IA, que inclui funções de liderança no Ultra Ethernet Consortium e outras organizações de padrões." - Sachin Katti, vice-presidente sênior e gerente geral do Network and Edge Group, Intel Corporation