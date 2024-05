Comunicado do Business Wire :Tulip Innovation Kft.

A LG Energy Solution e a Panasonic Energy são líderes e pioneiras na tecnologia de baterias com ions de lítio, tendo um histórico de inovação revolucionária que abrange mais de duas décadas e investimentos significativos em pesquisa e desenvolvimento anualmente. Estas empresas desenvolveram com sucesso e serviram como principais contribuintes para muitas das tecnologias de baterias mais amplamente empregadas no mundo.

A Tulipa Inovação Kft. anunciou hoje o lançamento de um novo programa de licenciamento que agrega patentes referentes à tecnologia de baterias com íons de lítio da LG Energy Solution, Ltd. (LG Energy Solution) e da Panasonic Energy Co., Ltd. O novo programa de licenciamento da Tulip tem por base um portfólio combinado de mais de 5.000 patentes da LG Energy Solution e Panasonic Energy com mais de 1.500 famílias de patentes e está disponível para todos os fabricantes de baterias a nível mundial. Este programa representa a maior agregação de patentes oferecidas para licença no setor de baterias até o momento.

"O programa Tulip é uma excelente oportunidade para as empresas ativas na fabricação de baterias com íons de lítio obterem licenças amplas nas principais áreas tecnológicas que poderiam servir como base para seus negócios", disse Jay Kim, Diretor de Tecnologia da LG Energy Solution. "Ao oferecer uma oportunidade justa de licença de patentes para os recém chegados do setor, a Tulip irá contribuir para manter condições de mercado justas e competitivas no setor de baterias."

"Com contratos padronizados, administração simplificada e um único ponto de contato, a Tulip oferece vantagens consideráveis aos fabricantes que estão prontos para obter licenças IP necessárias para cobrir suas operações de baterias com íons de lítio sob os portfólios de patentes da LG Energy Solution e Panasonic Energy", disse Giustino de Sanctis, Diretor Executivo da Tulip.

"A criação de um ambiente competitivo justo por meio deste programa irá promover a inovação em tecnologia ecológica, contribuindo assim para formar uma sociedade mais sustentável", disse Shoichiro Watanabe, Diretor de Tecnologia da Panasonic Energy. "A capacidade exclusiva da Tulip de oferecer soluções personalizadas aos licenciados, combinada com um profundo conhecimento das tecnologias e dos padrões do setor, junto com relatórios e procedimentos administrativos simplificados, irá beneficiará significativamente todas as partes interessadas envolvidas."

Para mais informação, acesse www.tulipinnovation.com.

Sobre a Tulip InnovationA Tulipa Innovation Kft. é uma empresa independente fundada para estabelecer e gerenciar o programa de licenciamento de baterias com íons de lítio. Com sede na Hungria, o centro europeu de fabricação de baterias, a missão da Tulip é cooperar com empresas que implementam tecnologia de baterias com íons de lítio para garantir que suas operações de fabricação tenham acesso ao consolidado portfólio IP da Tulip. Liderada por uma equipe de profissionais de licenciamento com décadas de experiência, a Tulip possui uma combinação exclusiva de intensas conexões no setor e experiência em negociar e administrar licenças de patentes. Informações adicionais estão disponíveis em www.tulipinnovation.com

Sobre a LG Energy SolutionA LG Energy Solution (KRX: 373220), uma divisão da LG Chem, é líder mundial em fabricar baterias com íons de lítio para veículos elétricos, mobilidade, TI e sistemas de armazenamento de energia. Com 30 anos de experiência em tecnologia revolucionária de baterias e extensa pesquisa e desenvolvimento (P&D), a empresa é a principal titular de patentes relacionadas a baterias no mundo, com mais de 58.000 patentes. Sua robusta rede mundial, que abrange a América do Norte, Europa e Ásia, inclui instalações de produção de baterias estabelecidas mediante joint ventures com grandes fabricantes de automóveis. Comprometida em formar um ecossistema sustentável de baterias, a LG Energy Solution visa conquistar a neutralidade de carbono em toda a sua cadeia de valor até 2050, enquanto incorpora o valor do crescimento compartilhado e promove uma cultura corporativa diversificada e inclusiva. Para saber mais sobre as ideias e inovações da LG Energy Solution, acesse https://news.lgensol.com.

Sobre a Panasonic EnergyA Panasonic Energy Co., Ltd., fundada em abril de 2022 como parte da mudança do Panasonic Group para um sistema de empresa operacional, oferece produtos e soluções inovadores com base na tecnologia de baterias ao redor do mundo. Por meio de suas baterias automotivas com íons de lítio, sistemas de baterias de armazenamento e baterias secas, a empresa fornece energia segura, confiável e conveniente para uma ampla gama de áreas comerciais, desde a mobilidade e infraestrutura social até produtos médicos e de consumo. A Panasonic Energy está comprometida em contribuir para uma sociedade que torna realidade a felicidade e a sustentabilidade ambiental, sendo que por meio de suas atividades comerciais, a Empresa visa abordar questões sociais ao mesmo tempo que lidera iniciativas ambientais. Para mais detalhes, acesse https://www.panasonic.com/global/energy/.

