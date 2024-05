Comunicado do Business Wire :Truecaller

No primeiro trimestre de 2024, o Truecaller registrou uma média de 383,4 milhões de usuários ativos por mês, e ao final do trimestre, o número de usuários ativos mensais era de 389,9 milhões.

Sobre o Truecaller

Facilitamos conversas seguras e relevantes entre pessoas e tornamos a conexão de empresas com consumidores mais eficiente. Fraude e comunicação indesejada são endêmicas nas economias digitais, especialmente nos mercados emergentes. Estamos em uma missão para criar confiança na comunicação. O Truecaller é uma parte essencial da comunicação cotidiana para mais de 400 milhões de usuários ativos, com mais de um bilhão de downloads desde o lançamento e quase 50 bilhões de chamadas indesejadas identificadas e bloqueadas em 2023. Com sede em Estocolmo desde 2009, somos uma organização empreendedora liderada por cofundadores, com uma equipe administrativa altamente experiente. O Truecaller está listado na Nasdaq Stockholm desde outubro de 2021. Acesse truecaller.com para mais informações.

