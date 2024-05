Comunicado do Business Wire :The LYCRA Company

The LYCRA Company, líder global no desenvolvimento de soluções inovadoras e sustentáveis de fibra e tecnologia para os setores de vestuário e de cuidados pessoais, é uma parceira de liderança de pensamento 2024 da Rede de Moda e Estilo de Vida Consciente das Nações Unidas que participará da terceira reunião anual em 3 junho na sede das Nações Unidas (ONU) na cidade de Nova York. Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20240530575979/pt/ Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Jean Hegedus, The LYCRA Company's sustainability director, will be joining the panel discussion on "Elevating Fashion: Sustainable Practices and Strategic Insights in the Apparel Industry" at the United Nations Fashion and Lifestyle Network annual meeting on June 3. (Photo: Business Wire)

Jean Hegedus, a diretora de sustentabilidade da The LYCRA Company, participará do painel de discussão sobre "Elevando a Moda: Práticas Sustentáveis e Percepções Estratégicas na Indústria de Vestuário". Ela destacará a colaboração da The LYCRA Company com a Qore ® no uso de seu produto QIRA ® para potencialmente ajudar a reduzir a pegada de carbono da fibra LYCRA® em até 44%.* Disponível no início de 2025, a fibra LYCRA® patenteada de origem biológica e produzida com o QIRA® consistirá em 70% de conteúdo renovável derivado do milho dentado. Este elastano renovável será o primeiro disponível em larga escala e proporcionará desempenho equivalente à fibra LYCRA ® tradicional, sem a necessidade de reformulação de processos, padrões de roupas ou tecidos. "A colaboração entre as partes interessadas da indústria em toda a cadeia de valor é essencial, se quisermos alcançar as metas de sustentabilidade e reduzir nossa pegada de carbono", disse Hegedus. "Estamos empenhados em oferecer aos nossos clientes soluções para desafios compartilhados como a descarbonização."

Esta importante reunião anual reúne a mídia, partes interessadas da indústria, governos e entidades da ONU para fazer avanços em conhecimento, promover a colaboração e permitir ações para o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) nos setores da moda e estilo de vida. "Estamos muito entusiasmados em dar as boas-vindas a Jean Hegedus de volta à nossa terceira reunião anual", disse Kerry Bannigan, cofundadora, Rede de Moda e Estilo de Vida Consciente das Nações Unidas. "Como um membro da rede, a The LYCRA Company demonstrou um compromisso claro com a colaboração e a transparência em apoio aos ODS e na geração de impacto positivo na indústria." A Rede de Moda e Estilo de Vida Consciente das Nações Unidas é liderada pelo Escritório das Nações Unidas para Parcerias e o Fashion Impact Fund. A Rede se destaca como catalisadora do desenvolvimento sustentável nos setores de moda e estilo de vida. Para saber mais sobre a próxima reunião e para assisti-la ao vivo, clique aqui. * Estimativa da LCA de triagem cradle-to-gate (do princípio à saída da fábrica) para uma instalação representativa de fabricação de fibra LYCRA ®, junho 2022, preparada por Ramboll Americas Engineering Solutions, Inc. Sobre a The LYCRA Company The LYCRA Company inova e produz soluções de fibra e tecnologia para os setores de vestuário e cuidados pessoais, sendo proprietária das principais marcas de consumo: LYCRA ® , LYCRA HyFit ® , LYCRA ® T400 ® , COOLMAX ® , THERMOLITE ® , ELASPAN ® , SUPPLEX ® e TACTEL ® . Com sede em Wilmington, Delaware, EUA, The LYCRA Company é reconhecida a nível mundial por seus produtos sustentáveis, conhecimento técnico e suporte de marketing. The LYCRA Company se concentra em agregar valor aos produtos de seus clientes, desenvolvendo inovações exclusivas criadas para satisfazer as necessidades do consumidor por conforto e desempenho duradouro. Para mais informação, acesse lycra.com.

Sobre a Rede de Moda e Estilo de Vida das Nações Unidas A Rede de Moda Consciente e Estilo de Vida das Nações Unidas é uma colaboração entre o Escritório das Nações Unidas para Parcerias e o Fashion Impact Fund, dedicada ao avanço das metas de desenvolvimento sustentável nos setores de moda e estilo de vida. Para mais informações, acesse este site. Sobre a Qore ® LLC