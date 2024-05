Comunicado do Business Wire :Parse Biosciences

"A análise tradicional de dados de células únicas apresenta uma série de desafios, incluindo processamento de dados, visualização, integração e interpretação de dados, bem como uma escassez de especialistas que possam processar os dados", observou Charlie Roco, cofundador e CTO da Parse Biosciences. "Nosso objetivo é tornar a pesquisa de células únicas mais fácil, mais econômica e mais escalável. Com o Trailmaker, qualquer cientista pode processar e analisar facilmente seus dados de células únicas, permitindo extrair informações de seus experimentos e projetos com mais rapidez."

O sequenciamento de RNA de células únicas (scRNA-seq) oferece aos pesquisadores conhecimentos abrangentes sobre os sistemas biológicos e encontra aplicações em diversos campos, como biologia do desenvolvimento, oncologia e imunologia. À medida que o scRNA-seq se torna mais amplamente adotado e os tamanhos dos experimentos aumentam, há uma necessidade crescente de métodos de análise de dados acessíveis que ajudem as equipes de pesquisa a gerarem informações biológicas de maneira mais fácil.

Parse Biosciences, fornecedora líder de soluções acessíveis e escaláveis de sequenciamento de células únicas, anunciou hoje a disponibilidade do Trailmaker?, sua plataforma na nuvem fácil de usar, desenvolvida especificamente para a análise de dados de células únicas. Rápido, escalável e capaz de fornecer análises completas, o Trailmaker elimina as barreiras de análise comuns e transforma rapidamente dados de células únicas em informações biológicas.

A Parse Biosciences discutirá as capacidades do Trailmaker na Conferência Europeia de Genética Humana deste ano em Berlim (Alemanha), realizada de 1º a 5 de junho.

O Trailmaker pode pegar arquivos de sequenciamento não processados (FASTQ) gerados a partir de kits Evercode Whole Transcriptome e fornecer visualizações de dados posteriores e cifras prontas para publicação com apenas alguns cliques, sem a necessidade de uma única linha de código.

Sobre a Parse Biosciences

A Parse Biosciences é uma empresa global de ciências da vida que tem como missão acelerar o desenvolvimento nas áreas de saúde humana e pesquisa científica. Capacitando os pesquisadores a realizar o sequenciamento de células únicas com escala e facilidade sem precedentes, sua abordagem pioneira possibilitou descobertas inovadoras no tratamento do câncer, reparo de tecidos, terapia com células-tronco, doenças renais e hepáticas, desenvolvimento do cérebro e sistema imunológico.

Fundada com base em uma tecnologia transformadora inventada na Universidade de Washington, a Parse arrecadou mais de US$ 100 milhões, sendo utilizada em quase 2.000 laboratórios ao redor do mundo. Seu crescente portfólio de produtos inclui Evercode Whole Transcriptome, Evercode TCR, Evercode BCR, CRISPR Detect, Gene Capture e uma ferramenta de software para análise de dados.

A sede da Parse Biosciences está no vibrante distrito de South Lake Union, em Seattle (EUA), onde recentemente inaugurou um espaço de 34.000 pés quadrados e um laboratório de última geração.

