Comunicado do Business Wire :Nippon Sanso Holdings Corporation

A Nippon Sanso Holdings Corporation (Presidente, CEO: Toshihiko Hamada) tem o prazer de anunciar que a Supagas Pty Ltd (sede: Nova Gales do Sul, Austrália; aqui denominada "Supagas"), a empresa subsidiária na Austrália, assinou um contrato de compra e venda com a Wesfarmers Chemicals, Energy and Fertilisers (aqui denominada "WesCEF") para adquirir o negócio de vendas de GLP na Austrália Ocidental (doravante denominada "WA") e no Território do Norte (aqui denominado "NT") da Wesfarmers Kleenheat Gas Pty Ltd (aqui denominada "Kleenheat"), que cuida do negócio

-- Histórico e objetivo da aquisição Além de seu negócio principal de fornecimento de GLP, a Supagas já está expandindo constantemente seus negócios no fornecimento de gases industriais e outros produtos através de 48 escritórios e mais de 200 varejistas em New South Wales e Queensland. A Supagas tem como objetivo adquirir uma rede de vendas estabelecida no norte e no oeste da Austrália e expandir seus canais de vendas. A recente proposta da Wesfarmers para a venda dos ativos da Kleenheat corresponde aos planos de expansão dos negócios da Supagas, o que levou à conclusão desse acordo. Por meio da aquisição do negócio de vendas de GLP da Kleenheat, que tem um fornecimento estável de GLP para a demanda residencial e industrial em WA e NT por mais de 65 anos, a Supagas expandirá seus canais de vendas para o norte e oeste da Austrália, perceberá sinergias não apenas com o GLP, mas também com seu negócio de gás industrial existente e alcançará um aumento sustentável na lucratividade.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

-- Visão geral da aquisição Negócio: O negócio de vendas de GLP da Kleenheat em WA e NT Ativos comerciais: Instalações de fornecimento de GLP (terrenos, edifícios) e instalações relacionadas (incluindo instalações de fornecimento e veículos)