Comunicado do Business Wire :Mythical Games

Os detalhes do próximo jogo desenvolvido em conjunto com a Mythical Games foram anunciados no evento Consensus 2024. O próximo jogo para celular será um videogame imersivo baseado no lore (informações básicas sobre os personagens e história do jogo) e no humor que tornaram os Pudgy Penguins tão amados, juntamente com a qualidade, jogabilidade e acessibilidade do AAA, sinônimos do título NFL Rivals da Mythical Games. O novo jogo está programado para ser lançado na plataforma Mythical em 2025, sede do NFL Rivals, com mais de 5 milhões de jogadores, e do Mythos Chain (MYTH), com mais de um milhão de carteiras ativas.

"O Web3 nos jogos evolui rapidamente, mas uma coisa que ainda não mudou é a necessidade dos jogos serem alimentados por comunidades fortes e excelente jogabilidade", disse John Linden, CEO da Mythical Games. "O Pudgy Penguins é o único projeto web3 a realmente se tornar mainstream por meio de suas incríveis parcerias do varejo com o Walmart e a Target e com o seu rápido crescimento de seguidores nas redes sociais. Estamos muito empolgados em combinar seus esforços com um jogo que será jogado por milhões de pessoas. Desenvolver esse projeto com a Mythical Games na Mythical Platform e no Mythos Chain, já utilizados por milhões de consumidores, será um grande impulsionador para promover ainda mais a web3 junto aos consumidores mainstream."

Luca Netz, CEO da Pudgy Penguins disse: "Quando decidimos criar o primeiro jogo Pudgy Penguins baseado em blockchain AAA para dispositivos móveis, trabalhar com a Mythical Games foi algo que me empolgou. Nossa estratégia de crescimento, que já alcançou milhões, combinada com a experiência e êxito da Mythical Games em jogos, prepara esse esforço para o sucesso. Mal podemos esperar para mostrar à comunidade Pudgy Penguins o que está por vir e pedir o seu feedback à medida que o desenvolvimento avança".

Na preparação para o seu lançamento, os proprietários do Pudgy Penguins receberão conteúdo exclusivo, prévias de filmagens do jogo e terão a oportunidade de ajudar a moldar aspectos importantes do desenvolvimento do jogo. O jogo foi idealizado para atrair a comunidade Pudgy Penguins, assim como o mercado mais amplo de jogos, para fazer com que a marca e a cultura do Pudgy Penguins cresçam ainda mais.