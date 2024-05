Comunicado do Business Wire :Mavenir

Pardeep Kohli, presidente e CEO da Mavenir, comentou: "A Mavenir continua a ser uma líder da indústria na vanguarda da inovação e automação de redes. Com o apoio do nosso grupo de investidores, pretendemos acelerar os investimentos estratégicos em soluções Open RAN e 5G Core e cumprir com eficiência nosso roteiro de produtos. Estamos muito entusiasmados de continuar a desenvolver as redes do futuro para o benefício de nossos clientes e parceiros".

A Mavenir está construindo hoje o futuro das redes com soluções nativas da nuvem e habilitadas por IA que são ecológicas por design, capacitando as operadoras a aproveitar os benefícios do 5G e obter redes inteligentes, automatizadas e programáveis. Sendo a pioneira em Open RAN e comprovadamente inovadora no setor, as soluções premiadas da Mavenir estão fornecendo automação e monetização em redes móveis ao redor do mundo, que aceleram a transformação de redes de software para mais de 300 provedores de serviços de comunicação em mais de 120 países, atendendo mais de 50% dos assinantes do mundo. Para mais informações, acesse www.mavenir.com.

