Comunicado do Business Wire :Make it in the Emirates Forum

Empresas estatais e privadas dos Emirados Árabes Unidos destinaram mais US$ 6,26 bilhões para a produção local durante o Fórum Make it in the Emirates (MIITE), concluído na terça-feira. Organizado pelo Ministério da Indústria e Tecnologia Avançada (MoIAT), o fórum testemunhou uma série de anúncios, incluindo um compromisso de US$ 820 milhões para a compra de equipamentos médicos produzidos localmente. Os anúncios de compras locais se baseiam nas ofertas geradas pelas duas edições anteriores do fórum, elevando o valor total para US$ 38,93 bilhões, representando 2.000 produtos para fabricação local.

His Excellency Dr. Sultan Ahmed Al Jaber, Minister of Industry and Advanced Technology (Photo: AETOSWire)