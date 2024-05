Comunicado do Business Wire :LabVantage Solutions, Inc.

LabVantage Solutions, Inc., líder em oferecer soluções e serviços de informática laboratorial, incluindo plataformas LIMS específicas, permitindo rápida implantação a custos reduzidos, anunciou hoje a aquisição da inovadora de software SEIN Infotech da Coreia do Sul, conhecida por seus consolidados aplicativos de gestão ambiental, saúde e segurança (EHS). Esta mudança expande estrategicamente as capacidades da LabVantage na região da Ásia-Pacífico (APAC), ao melhorar particularmente suas ofertas de conformidade ambiental e permitir que a empresa proporcione uma plataforma de informática integrada, inigualável e pioneira no setor, com soluções de gestão de EHS para os setores energéticos e químicos a nível mundial. Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20240530023037/pt/ Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Michel Gerlicher, President of LabVantage International (R), and Jung Moon Lee, CEO of SEIN Infotech (L), seal the acquisition with a handshake. (Photo: Business Wire)

Em resposta às crescentes demandas por soluções avançadas de EHS em todo o mercado internacional, a aquisição da SEIN Infotech, com sede na Coreia do Sul, pela LabVantage visa fortalecer seu conjunto de produtos de informática laboratorial para satisfazer os rigorosos padrões de conformidade e segurança exigidos em setores cruciais. Como parceira de confiança da LabVantage desde 1999, a SEIN Infotech se estabeleceu como uma integradora de sistemas líder nos setores de energia e químico, ao oferecer aos clientes soluções excepcionais de qualidade e gestão de EHS. Michel Gerlicher, Presidente da LabVantage International, declarou: "É com grande prazer que damos as boas-vindas à talentosa equipe da SEIN Infotech e a seus clientes fiéis na família LabVantage. A experiência e as informações da equipe SEIN irão enriquecer nossa organização à medida que unirmos forças com eles. Somos mais do que apenas uma empresa LIMS; na LabVantage, pretendemos capacitar laboratórios a transformar dados científicos em valiosos conhecimentos comerciais. Com a SEIN agora oficialmente reconhecida como uma empresa do grupo LabVantage, estamos prontos para agregar valor ainda maior a nossos clientes e expandir nossas ofertas de conformidade ambiental." Jung Moon Lee, Diretor Executivo da SEIN Infotech da Coreia do Sul, comentou: "Estamos empolgados em ser parte do grupo LabVantage e integrar nossas distintas soluções de EHS na sólida plataforma de informática do grupo. Esta cooperação irá ampliar nosso alcance e impacto, impulsionando maior inovação e excelência de serviços em todo o setor. Juntos, iremos acelerar o crescimento e estabelecer novos padrões de conformidade ambiental para nossa clientela mundial."

A plataforma de informática laboratorial da LabVantage vai além do LIMS tradicional, ao oferecer recursos avançados como soluções impulsionadas em IA, que melhoram a integridade dos dados, intensificam a segurança cibernética e aceleram a transformação digital. A aquisição da SEIN Infotech destaca o compromisso da LabVantage com a inovação e a excelência em informática laboratorial, garantindo que os clientes recebam o suporte ideal para obter a conformidade regulatória e a segurança operacional. Sobre a LabVantage SolutionsLíder reconhecida em soluções de software para laboratórios empresariais, a LabVantage Solutions se dedica a melhorar os resultados dos clientes, transformando dados em conhecimento. A plataforma informática LabVantage é altamente configurável, integrada em uma arquitetura comum e 100% com base em navegador para suportar centenas de usuários simultâneos. Implantado no local, através de nuvem ou SaaS, interage perfeitamente com instrumentos e outros sistemas empresariais, permitindo uma verdadeira transformação digital. A plataforma consiste no mais moderno sistema de gestão de informações laboratoriais (LIMS) disponível, agenda eletrônica de laboratório (ELN) integrada, sistema de execução laboratorial (LES), sistema de gerenciamento de dados científicos (SDMS) e análises avançadas; e, para ambientes de saúde, um sistema de informação laboratorial (LIS). Damos suporte a mais de 1.500 locais de clientes internacionais nos setores de ciências biológicas, farmacêutico, dispositivos médicos, biobancos, alimentos e bebidas, bens de consumo embalados, petróleo e gás, genética / diagnóstico, forense e de saúde. Com sede em Somerset, NJ, e escritórios em todo o mundo, a LabVantage oferece seu portfólio abrangente de produtos e serviços para permitir que os clientes inovem com mais rapidez no ciclo de P&D, melhorem a qualidade dos produtos fabricados, obtenham registros precisos e cumpram os requisitos regulatórios durante quatro décadas. Para mais informação, acesse labvantage.com. Sobre a SEIN Infotech da Coreia do SulA SEIN Infotech Co., Ltd. é uma empresa especializada dedicada ao avanço da gestão corporativa e da informatização, sendo a primeira na Coreia do Sul a fornecer um sistema de informação integrado ao meio ambiente, saúde e segurança (EHS). Estamos na vanguarda de desenvolver soluções abrangentes para EHS, qualidade e gestão de resíduos amplamente adotadas por muitas empresas nacionais, garantindo uma integração perfeita nas estruturas de TI empresariais. Comprometidos com a inovação tecnológica, nos empenhamos para impulsionar a eficiência e a excelência na TI empresarial. Para mais informação, acesse sein-it.com. O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal. Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240530023037/pt/

Contato Mídia: