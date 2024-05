Comunicado do Business Wire :INNOSPACE

INNOSPACE , uma startup sul-coreana de voos espaciais privados que produz pequenos veículos lançadores de satélites, anunciou hoje que assinou novos contratos de serviços de lançamentocom a Universidade Federal do Maranhão (UFMA) e a Castro Leite Consultoria LTDA (CLC) para uma missão de rideshare ("carona") em seu veículo de lançamento HANBIT-Nanosaindo do Centro Espacial de Alcântara, no Maranhão (Brasil), e com previsão para o primeiro semestre de 2025.

A missão mobilizará picossatélites desenvolvidos pelo DARTilab e pelo BAITES, ambos institutos de pesquisa brasileiros participantes do projeto por meio de um contrato assinado com a UFMA, que lidera o projeto Cientistas de Alcântara.

"A parceria com a INNOSPACE para o lançamento do picossatélite é um marco histórico, que proporcionará aos moradores de Alcântara a oportunidade única de participarem ativamente no avanço da ciência e da exploração espacial. Todo mundo está entusiasmado, porque com este empreendimento destacamos a importância da inclusão e do respeito pelas comunidades locais em projetos de grande escala que impulsionam o progresso tecnológico, além de fomentar a unidade e o orgulho da comunidade. Esperamos que esta iniciativa motive a juventude de Alcântara e contribua para o surgimento de novas oportunidades de conhecimento na região", comentou a UFMA.