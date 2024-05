Comunicado do Business Wire :ExaGrid

ExaGrid®, a única solução de armazenamento de backup em níveis do setor com Retention Time-Lock que inclui um nível não direcionado à rede (criando um entreferro em níveis), exclusões com atraso e imutabilidade para recuperar ransomware, anunciou hoje que a empresa foi homenageada com três prêmios do setor, incluindo Empresa do Ano,Produto de Hardware do Ano, e o Prêmio Retorno sobre Investimento durante a cerimônia do Network Computing Awards, que ocorreu em Londres em 23 de maio de 2024.

Os Network Computing Awards são determinados por votação pública. Os prêmios de 2024 marcam o sexto ano consecutivo de vitórias da ExaGrid no Network Computing Awards, e o quinto ano consecutivo em que a ExaGrid ganhou o prêmio Empresa do Ano.

"Estamos honrados em ganhar estes três prêmios, especialmente por sermos reconhecidos novamente como Empresa do Ano, e somos gratos a nossos parceiros e clientes por seu apoio. Parabéns a todos os vencedores do Network Computing Awards 2024 e muito obrigado a todos que votaram em nós", disse Bill Andrews, Presidente e Diretor Executivo da ExaGrid. "Como destacou o Prêmio Retorno sobre Investimento, a ExaGrid continua inovando seu produto e melhorando a economia do armazenamento de backup, ao proporcionar integração avançada e desduplicação aprimorada com os principais aplicativos de backup e oferecer uma arquitetura escalável que elimina atualizações caras e obsolescência planejada de produtos, enquanto fornece o melhor desempenho , segurança e solução de recuperação de ransomware com baixo custo inicial ao longo do tempo."

A ExaGrid oferece armazenamento de backup em camadas com uma zona de aterrissagem de cache em disco exclusiva, um repositório de retenção de longo prazo e uma arquitetura de scale-out. A zona de aterrissagem da ExaGrid proporciona os backups, restaurações e recuperações mais rápidos de VM. O repositório de retenção em camadas oferece o menor custo para retenção a longo prazo. A arquitetura de scale-out da ExaGrid inclui dispositivos completos e garante uma janela de backup de comprimento fixo à medida que os dados aumentam, o que elimina as atualizações em massa de alto custo da infraestrutura de TI e a obsolescência do produto. A ExaGrid oferece a única abordagem de armazenamento de backup de duas camadas com uma camada não voltada para a rede, exclusões programadas e objetos imutáveis para a recuperação de ataques de ransomware