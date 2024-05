Comunicado do Business Wire :Boyd Watterson Asset Management, LLC and Amber Infrastructure Group

Fundada em 1928 pela sua empresa predecessora, a Boyd Watterson está sediada em Cleveland, OH, e possui US$ 18,2 bilhões em ativos totais sob gestão ("AUM") em seus portfólios de investimentos em Imóveis e Renda Fixa. A Boyd tem uma reputação por criar soluções de investimento sob medida que proporcionam retornos atraentes e ajustados ao risco para seus clientes.

A Boyd Watterson Asset Management, LLC ("Boyd Watterson") (www.boydwatterson.com) e a Amber Infrastructure Group Holdings Limited ("Amber") (www.amberinfrastructure.com) anunciaram conjuntamente que as empresas se unirão sob uma controladora comum para criar uma plataforma global diversificada de gestão de ativos imobiliários, de infraestrutura e de renda fixa (a "Empresa"). Após o fechamento, a Empresa, por meio de suas subsidiárias operacionais, será uma das principais gestoras de investimentos em alternativas globais, com mais de trezentos funcionários de investimento, escritórios em oito cidades dos EUA e doze países. A empresa terá aproximadamente US$ 35,7 bilhões em ativos sob gestão. Embora os termos financeiros da transação não tenham sido divulgados, os acionistas da empresa após o fechamento serão compostos pelos acionistas existentes da Boyd Watterson e da Amber.

"Com a combinação do Amber Infrastructure Group, estamos ampliando nosso escopo e abrindo novas e empolgantes oportunidades de investimento para nossos clientes", disse Brian Gevry, CEO da Boyd Watterson. "Ambas as empresas são reconhecidas líderes em suas classes de ativos, com talentos excepcionais que continuamente se esforçam para superar as expectativas dos clientes. Agora teremos um alcance maior e a capacidade de aproveitar a expertise de cada equipe para oferecer produtos e desempenho a uma base de clientes global."

-- Fornece um modelo de negócios robusto para ambas as empresas, aumentando o tamanho e a escala de ambas as organizações para o benefício de seus respectivos clientes.

"Estamos muito entusiasmados com a integração com a Boyd Watterson e a perspectiva de investimento a longo prazo que essa aliança traz para nossos clientes," disse Tait. "Ambas as empresas têm um foco apurado em oferecer um serviço excepcional ao cliente e uma expertise comprovada em parcerias com governos ao redor do mundo. A combinação planejada criará uma escala maior para a Amber expandir seus negócios de infraestrutura global, incluindo oportunidades de infraestrutura nos EUA, ao mesmo tempo que traz novas oportunidades para os clientes da Boyd Watterson."

-- Combina parceiros culturalmente alinhados com uma administração com a mesma mentalidade.

-- Amplia o alcance global e oferece novas oportunidades de investimento e acesso ao capital.

-- Oferece oportunidades para aprimorar estrategicamente os sistemas e compartilhar as melhores práticas comerciais.

Consultores

Para a Boyd Watterson, a Berkshire Global Advisors atuou como consultora financeira e a Goodwin Procter LLP atuou como consultora jurídica. A Dechert LLP atuou como consultora jurídica da Amber and Hunt. A Milbank LLP atuou como consultora jurídica para os acionistas minoritários da Amber.

Sobre a Boyd Watterson

Fundada em 1928 pela sua empresa predecessora, a Boyd Watterson Asset Management, LLC (Boyd) é uma gestora líder de investimentos em imóveis e renda fixa. Com sede em Cleveland, Ohio, a Boyd emprega 130 funcionários em sete escritórios nos EUA. A Boyd gerencia cerca de US$ 18,2 bilhões em ativos sob gestão, por meio de contas separadamente administradas e vários fundos com estratégias de imóveis e renda fixa. www.boydwatterson.com

Sobre a Amber Infrastructure Group

A Amber é uma gestora internacional de investimentos especializada, dedicada à originação de investimentos, gestão de ativos e gestão de fundos. Atualmente, a Amber gerencia ou aconselha 9 fundos (2 listados e 7 privados) com mais de £5 bilhões (cerca de US$ 6 bilhões) em fundos sob gestão. Com presença em 12 países, a Amber gerencia 175 investimentos em infraestrutura, representando um total de ativos sob gestão de £ 14 bilhões (cerca de US$ 17,5 bilhões). O negócio principal da Amber se concentra na gestão de ativos de infraestrutura nos setores de infraestrutura pública, transporte, energia, digital e demográfica internacionalmente. A Amber está sediada em Londres, com escritórios na Europa, América do Norte, Austrália e Nova Zelândia. A Amber emprega mais de 180 profissionais globalmente. www.amberinfrastructure.com

Sobre a Hunt Companies

A Hunt Companies é uma empresa de investimento principal de propriedade familiar fundada em 1947, com sede em El Paso, TX, com interesses nos setores de imóveis, infraestrutura e serviços financeiros. Como operadora proprietária com uma forte plataforma de investimentos e expertise em estruturação financeira, a Hunt desenvolve relacionamentos duradouros para criar valor para seus investidores, clientes, funcionários e comunidades. A empresa e suas afiliadas estão comprometidas em promover o crescimento comunitário e um futuro sustentável por meio de nossas práticas empresariais, investimentos orientados por propósito e doações de caridade. www.huntcompanies.com

Contato

Carolyn Baker Vice-presidente sênior de Comunicações Corporativas Hunt Companies [email protected] celular: +1 856/298-2036

