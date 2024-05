Comunicado do Business Wire :AM Best

A AM Best publicou sua resposta aos comentários recebidos dos participantes do mercado do setor de seguros e de outras partes interessadas sobre a aplicação da Metodologia de Classificação de Crédito da AM Best (BCRM) e os procedimentos de critérios relacionados às empresas que reportam o IFRS 17. Os procedimentos de critérios relacionados são "Análise de Capital Disponível e da Seguradora de Participações", "Como Entender BCAR Global", "Como Entender o BCAR para Seguradoras Canadenses de Propriedade/Casualty" e "Como Entender o BCAR para Seguradoras de Vida/Saúde dos EUA e do Canadá".

A AM Best lançou um pedido de comentários sobre a aplicação do BCRM às empresas que reportam o IFRS 17 em 26 de fevereiro de 2024, com o período de comentários encerrado em 27 de março de 2024.

A AM Best recebeu oito comentários durante o período de consulta pública através da caixa de entrada da metodologia. A AM Best gostaria de agradecer a todos os respondentes que participaram do período de consulta. Um documento de "Resposta aos Comentários" que aborda temas e questões principais foi publicado aqui: https://web.ambest.com/rating-methodologies/comments.