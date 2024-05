Comunicado do Business Wire :Airgain, Inc.

Airgain, Inc. (NASDAQ: AIRG), fornecedora líder de soluções de conectividade sem fio, assinou um memorando de entendimento estratégico com a Compal Electronics, Inc. (TAIEX: 2324), líder mundial da Fortune 500 na fabricação de dispositivos inteligentes, sobre um plano abrangente para a comercialização de uma tecnologia 5G de banda larga fixa sem fio (FWA) inteligente. Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20240530790135/pt/ Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Yiyun Chang, Vice President at Compal Electronics, Inc. (left), shaking hands with Dr. Ali Sadri, CTO of Airgain Inc., after signing a strategic MOU. (Photo: Business Wire)

O acordo marca um passo importante para permitir a produção em massa dessa tecnologia transformadora que tem o potencial de melhorar substancialmente a experiência do cliente 5G e as capacidades das operadoras de rede móvel (MNO). A Smart LanternTM da Airgain usa tecnologia de formação de feixe inteligente com patente pendente para otimizar a implementação de FWA pelo usuário final, bem como reduzir o deslocamento e visita de instalação profissional, determinando automaticamente a direção do melhor sinal recebido e transmitido da estação rádio base celular (gNb) 5G. Os resultados dos testes preliminares indicam uma melhoria de desempenho superior a 25% tanto na taxa de transferência quanto no alcance em comparação com o equipamento convencional de banda larga fixa sem fio (FWA) omnidirecional para interior e exterior nas instalações do cliente (CPE).

O memorando compromete as duas empresas com uma colaboração que as levará a avaliar as melhorias de KPI 5G da tecnologia e avaliar a viabilidade, eficácia e oportunidades para os fabricantes de equipamentos originais (OEM) fabricantes de dispositivos originais (ODM) para o desenvolvimento de dispositivos FWA. No centro da inovação está a tecnologia inédita de antena inteligente da Airgain para frequências de banda média e banda C 5G e novos algoritmos de formação de feixe. Quando combinada com a experiência da COMPAL no desenvolvimento de módulos FWA, aproveitando os principais fornecedores de chipset 5G, isso proporcionará uma poderosa proposta de valor aos clientes. De acordo com a previsão apresentada no Relatório de mobilidade da Ericsson, o mercado de banda larga fixa sem fio (FWA) deverá atingir uma avaliação de US$ 67 bilhões até 2028, o que equivale a uma taxa anual de crescimento composta (CAGR) de 16% ano após ano. A tecnologia FWA da Smart Lantern tem o potencial de impulsionar significativamente a adoção da tecnologia FWA entre as operadoras de rede móvel (MNO). Ali Sadri, CTO da Airgain, Inc., anunciou o acordo como um momento especial para disponibilizar a Smart LanternTM ao mercado, acrescentando: "Ao embarcarmos nesta jornada inovadora para permitir a comercialização, a assinatura deste memorando de entendimento com a COMPAL significa um salto estratégico na realização de todo o potencial do nosso produto inovador: Smart LanternTM. Após demonstrar sua viabilidade e gerar um enorme entusiasmo no Mobile World Congress, este acordo destaca nosso compromisso em traduzir esse entusiasmo em um sucesso de mercado tangível. Esta parceria importante solidifica a posição da Airgain como pioneira no fornecimento de soluções de ponta que moldam o cenário futuro da comunicação sem fio."

Yiyun Chang, vice-presidente da Compal Electronics, Inc., afirmou: "A missão da COMPAL é fomentar a inovação colaborativa e fazer das ideias uma realidade. Nossa colaboração com a Airgain se baseia na dedicação compartilhada para ampliar os limites do que é possível no setor de telecomunicações. Temos certeza de que esta parceria não apenas atenderá, mas também superará as expectativas dos fabricantes de equipamentos de telecomunicações, operadoras de rede móvel e integradores de sistemas. Juntos, estamos preparados para redefinir os padrões e capacidades da comunicação sem fios, reforçando o compromisso da COMPAL em fornecer soluções de última geração que moldam o futuro da conectividade."