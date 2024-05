Cais temporário dos EUA de US$ 320 milhões em Gaza é destruído por ventos e mar agitado

Uma série de problemas relacionados a segurança e logística e também o clima prejudicaram o plano de entrega de ajuda humanitária dos Estados Unidos para os civis palestinos na Faixa de Gaza por meio de um cais temporário construído pelo Exército dos EUA. O cais foi destruído por fortes ventos e mar agitado na terça-feira, 28, uma semana após entrar em operação.

O projeto enfrenta críticas de que não correspondeu ao seu propósito inicial, apesar do custo alto, de US$ 320 milhões. Autoridades dos EUA dizem, no entanto, que a ponte de aço ligada à praia em Gaza e o cais flutuante estão sendo reparados e remontados em um porto em Ashdod, no sul de Israel, e depois serão reinstalados e funcionarão novamente na semana que vem.

Embora as primeiras estimativas do Pentágono sugerissem que o cais poderia entregar até 150 caminhões de ajuda humanitária por dia quando estivesse em pleno funcionamento, isso ainda não aconteceu. Fortes chuvas dificultaram o progresso no transporte de ajuda para Gaza a partir do cais. Já por via terrestre a transferência de ajuda humanitária ficou ainda mais difícil por conta da ofensiva israelense em Rafah.