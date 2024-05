África do Sul: Partido de Mandela terá de negociar com dissidentes para se manter no poder

As apurações parciais das eleições na África do Sul indicam que o Congresso Nacional Africano (CNA), no poder há 30 anos, não terá a maioria legislativa suficiente para eleger o novo presidente do país e pode ter que fazer alianças se quiser se manter à frente do governo. Segundo a agência de notícias Reuters, o partido de Nelson Mandela tem cerca de 42,5% dos votos com quase 30% das urnas apuradas.

O índice no momento é menor que a maioria de 50% mais um dos votos necessária para a nomeação do presidente, já que, na África do Sul, a eleição é indireta. A apuração deve durar até o domingo, 2 de junho.

Com o resultado parcial, de 42,5% dos votos, seria necessário estreitar laços com outros partidos para continuar com a maioria no parlamento. Nas últimas eleições, em 2019, o partido se elegeu com 57,5%.