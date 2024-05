2023 foi o segundo ano mais quente na Espanha, atrás apenas de 2022

Em 2023, a Espanha viveu o seu segundo ano mais quente desde o início dos registros disponíveis, atrás apenas de 2022, que estabeleceu um recorde, anunciou nesta quinta-feira (30) a Agência Estatal de Meteorologia (Aemet).

A temperatura média atingiu 15,2 °C (ou seja, 1,2 °C acima do normal) em 2023, ano em que foram registrados 44 dias de recordes absolutos de calor, indicou Rubén del Campo, porta-voz da Aemet, durante uma conferência de apresentação do relatório anual sobre o clima no país.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"É o segundo mais quente da série estatística" que começou em 1961, atrás de 2022, insistiu.