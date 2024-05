Wall Street fecha no vermelho afetada por taxas dos títulos do Tesouro dos EUA

Os rendimentos dos títulos do Tesouro americano marcaram o dia, com uma alta significativa que impactou o mercado de ações. As taxas dos papéis a 10 anos se situaram em 4,61% por volta das 19h55 GMT, contra 4,55% na terça-feira.

A confiança dos consumidores, menor do que o esperado, e uma recepção morna das últimas três emissões de dívida do Tesouro, fizeram com que os investidores se afastassem do mercado acionário.

"O dado importante da semana é o índice de inflação PCE [o mais seguido pelo Fed] na sexta-feira, mas por enquanto parece que as emissões de títulos do Tesouro não foram muito bem", e isso elevou os rendimentos desses títulos, resumiu Tom Cahill, da Ventura Wealth Management, à AFP. Os rendimentos equivalem ao juro que o emissor deve pagar.

A publicação do Livro Bege, a pesquisa periódica de conjuntura econômica do Fed, não ajudou o ânimo dos operadores.