'Vamos fazer história' no México, diz candidata governista em fechamento de campanha

A candidata governista à presidência do México, a esquerdista Claudia Sheinbaum, garantiu que vai fazer "história" no próximo domingo, quando o seu favoritismo para ser a primeira mulher a chefiar o país for confirmado nas urnas.

"Neste 2 de junho, mais uma vez, vamos fazer história", disse nesta quarta-feira (29) a ex-prefeita da Cidade do México em um discurso de fechamento de campanha no Zócalo, a principal praça pública do país.

Diante de milhares de simpatizantes, a cientista de 61 anos mostrou-se segura de que conseguirá a vitória sobre sua concorrente de centro-direita Xóchitl Gálvez, senadora e empresária de origem indígena, também de 61 anos.