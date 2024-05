Resolução do Conselho de Segurança da ONU sobre 'não ajudaria', diz EUA

A Argélia distribuiu na terça-feira aos demais membros do Conselho um projeto de resolução no qual pede que "Israel, o poderoso ocupante, deve deter imediatamente sua ofensiva militar e qualquer outra ação em Rafah", segundo o texto consultado pela AFP.

Essa iniciativa sobre a qual não está prevista nenhuma votação até agora, também exige "um cessar-fogo imediato respeitado por todas as partes" e "a liberação incondicional de todos os reféns" das mãos do grupo islamista palestino Hamas.

No início de maio, as negociações indiretas entre Israel e Hamas, com mediação do Catar, Egito e Estados Unidos, não levaram a um acordo de trégua associado à liberação dos reféns e dos prisioneiros palestinos presos por Israel.

Durante uma reunião nesta quarta-feira sobre a situação em Gaza, diversos membros do Conselho de Segurança destacaram o caráter vinculante da decisão da Corte Internacional de Justiça (CIJ) que ordenou a Israel em 24 de maio parar imediatamente sua ofensiva militar em Rafah.

abd/pno/llu/nn/dd