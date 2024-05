Recorde de temperatura em Nova Délhi pode ter sido registrado por falha na medição

Soma Sen Roy, meteorologista do DMI, afirmou que os funcionários da agência estavam "verificando" se a estação registrou a temperatura correta.

O Departamento Meteorológico da Índia (DMI), que relatou "condições severas de calor", informou que a temperatura foi registrada durante a tarde em uma estação automática no subúrbio de Mungeshpur.

A capital da Índia, Nova Délhi, bateu nesta quarta-feira (29) o recorde de temperatura no país ao registrar 52,3ºC, segundo os dados da agência meteorológica governamental, mas as autoridades indicaram posteriormente que estavam analisando a marca, que poderia ter sido resultado de uma falha no equipamento de medição.

"A estação meteorológica de Mungeshpur indicou 52,9°C, valor diferente de outras estações", disse o DMI. O registro "pode ser devido a um erro no sensor ou a um fator local. O DMI está examinando os dados e os sensores", acrescentou.

Este recorde de temperatura registrado superou em mais de um grau o anterior máximo nacional de 51ºC, verificado no deserto do Rajastão em 2016.

As temperaturas escaldantes são comuns durante o verão na Índia, mas as alterações climáticas estão causando ondas de calor mais longas, mais frequentes e mais intensas, afirmam os investigadores.

Em 2022, a temperatura em Nova Délhi atingiu um pico de 49,2°C. Em 2016, o termômetro registrou 51°C em Phalodi, na fronteira do deserto de Thar, no Rajastão, a temperatura mais alta registrada na Índia.

O DMI emitiu um alerta vermelho de saúde alertando sobre a "alta probabilidade de sofrer de doenças causadas pelo calor e insolação em todas as idades".

E seria também a primeira vez que a barreira dos 50ºC seria ultrapassada na enorme capital do país asiático.

Com a população em busca de alívio para as altas temperaturas, a rede elétrica registrou uma procura recorde de 8.302 MW, em comparação com os 7.695 MW verificados em 2022, segundo dados oficiais.

- Racionamento de água -

As autoridades de Nova Délhi alertaram para o risco de falta de água devido ao calor. O abastecimento foi reduzido em algumas áreas.

A ministra da Água, Atishi Marlena, afirmou que o fornecimento de água foi reduzido à metade em muitas áreas para aumentar o fluxo em direção a "áreas com escassez".

O nível do rio Yamuna, um afluente do Ganges que atravessa Nova Délhi, diminui consideravelmente durante os meses mais quentes, o que deixa a capital muito dependente dos estados agrícolas vizinhos de Haryana e Uttar Pradesh, que têm necessidades significativas de água.

O Paquistão registrou um pico de temperatura de 53 graus no domingo em Sind, província na fronteira com a Índia.

O Departamento Meteorológico do Paquistão espera uma queda da temperatura a partir de quarta-feira, mas alertou para novas ondas de calor em junho.

Os estados de Bengala Ocidental e Mizoram, no nordeste indiano, foram afetados por fortes ventos e chuvas na passagem do ciclone Remal, que deixou 65 mortos em Bangladesh e na Índia no fim de semana.

O Departamento Meteorológico de Bangladesh afirmou que o ciclone foi um dos mais longos já registrados no país e atribuiu a duração excepcional às mudanças climáticas.

