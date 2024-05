Primeiros deslocados pelas mudanças climáticas no Panamá se despedem de sua ilha

Uma comunidade de indígenas do Panamá recebeu nesta quarta-feira (29) do governo as casas onde eles vão viver no continente após abandonarem, entre a saudade e a esperança, sua pequena ilha, que corre o risco de ser devorada pelo mar devido às mudanças climáticas.

"Estou emocionada. As casas estão bonitas, são pequenas, mas muito confortáveis", declarou à AFP Vidalma Yánez, de 57 anos, em frente àquele que será seu novo lar.

Em cerimônia formal, o presidente Laurentino Cortizo inaugurou o bairro Nuevo Cartí, construído na área indígena de Guna Yala, no Caribe panamenho, para realocar cerca de 1.200 habitantes da ilha Cartí Sugdupu, ameaçada pelo aumento do nível do mar.