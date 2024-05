Passagem de ciclone por Índia e Bangladesh deixou 65 mortos

A passagem do ciclone Remal por Bangladesh e Índia deixou 65 mortos, informaram as autoridades dos dois países e nesta quarta-feira.

A tempestade formada no Golfo de Bengala atingiu a costa no domingo e, acompanhada por ventos fortes e chuvas torrenciais, avançou de maneira lenta para o interior, provocando inundações e deslizamentos de terra em sua passagem.

O diretor do Departamento de Meteorologia do governo de Bangladesh, Azizur Rahman, afirmou que este foi "um dos ciclones mais longos da história do país" e atribuiu esta duração incomum às mudanças climáticas.