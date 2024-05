Os dois 'Méxicos' que votarão para presidente

Blanca López dirige uma empresa que fabrica peças para a indústria aeroespacial no norte do México. Sandra Sánchez espera que o restaurante onde trabalha se beneficie de uma gigantesca refinaria que o governo construiu no sul.

Ambas votarão nas eleições presidenciais do próximo domingo (2), embora pareçam vir de dois países diferentes.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O primeiro, o México exportador e industrial, ligado ao vizinho Estados Unidos pelo acordo de livre comércio T-MEC; o segundo, um México historicamente atrasado e com alta pobreza, pelo qual optou o presidente em exercício Andrés Manuel López Obrador.