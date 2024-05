Os 12 jurados do julgamento do ex-presidente americano Donald Trump

O presidente do júri trabalha com vendas e anteriormente foi garçom. É casado, não tem filhos e gosta de atividades ao ar livre. Disse que lê as notícias do The New York Times e do Daily Mail, e que assiste à Fox News e à MSNBC.

Dois membros do júri, ambos homens, são advogados. Um é da área corporativa, enquanto o outro é um litigante civil que disse não estar familiarizado com o direito penal.

Outro dos jurados é um banqueiro de investimentos que declarou que segue nas redes sociais Michael Cohen, ex-advogado e antigo homem de confiança de Trump, que hoje é seu principal acusador, e a ex-assessora do bilionário, Kellyanne Conway. Quando questionado sobre seus sentimentos em relação a Trump, afirmou que são "ambivalentes".

Já uma mulher do júri, que é gerente de projetos, expressou opiniões fortes sobre Trump durante a seleção. Ela o chamou de "egoísta e interesseiro", mas passou pelo filtro mesmo assim.

Também há um engenheiro de segurança, natural da Califórnia e casado com uma professora. Ao ser perguntado durante a seleção se emitir um veredicto de culpa lhe causaria preocupação, disse que não.

Uma jurada é professora, não acompanha as notícias e afirmou não saber que Trump tinha outros processos criminais. Ela declarou que gosta do fato de o ex-presidente "dizer o que pensa".