Morre Margot Benacerraf, pioneira do cinema venezuelano que fez sucesso entre 'montanhas de sal'

Margot Benacerraf chegou ao festival de Cannes acompanhada da mãe e de uma lata com a sua obra-prima, "Araya", debaixo do braço. Era 1959, ano do início da sua cruzada para promover o cinema venezuelano, objetivo pelo qual lutou até a morte, nesta quarta-feira (29), aos 97 anos. A família de Benacerraf relatou a morte em Caracas da premiada cineasta, fundadora da Cinemateca Nacional da Venezuela (1966), viveiro de novas gerações de cineastas e promotora de festivais de cinema no país. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "la era uma mulher absolutamente avançada e vanguardista", disse à AFP Alexandra Cariani, diretora da Fundação Margot Benacerraf, que trabalhou com a cineasta durante nove anos.

Benacerraf fez dois filmes: "Reverón" (1952), curta-metragem em homenagem ao pintor venezuelano Armando Reverón, considerado um dos artistas mais importantes do século XX na América, com quem foi a Cannes em 1953, e depois " Araya" (1958), uma docuficção poética sobre a vida dos trabalhadores das minas de sal do nordeste do país, que foi indicada à Palma de Ouro no ano seguinte. "Orfeu Negro" foi o vencedor, mas "Araya" recebeu o prêmio da crítica internacional, FIPRESCI, e lançou Benacerraf à fama. "Ela chega sem apoio de nenhuma distribuidora, chega com o filme debaixo do braço", diz Cariani. "Estava com sua mãe quando recebeu o prêmio." "É uma façanha, uma façanha do cinema latino-americano, venezuelano e tudo mais. Margot é uma pioneira em todos os sentidos", acrescenta.

- 'Epopeia' - Benacerraf rebelou-se contra o estereótipo da mulher judia da alta sociedade que deveria se casar com um empresário e ter filhos. Na verdade, ele nunca se casou, nem teve filhos. Depois de estudar Filosofia e Letras na Venezuela, ganhou uma bolsa de três meses para estudar no Departamento de Teatro da Universidade de Columbia, em Nova York, onde teve seu primeiro contato com o set cinematográfico. Seu fascínio a levou a continuar seus estudos na França. "Um formação extremamente exigente", afirma Cariani. "Seu modus operandi era rigoroso", continua. "Ela mergulhava 100% no assunto que iria abordar." E foi o que fez com "Reverón", instalando-se na residência do pintor, e depois com "Araya", cujo nome vem da remota península onde estão localizadas gigantescas minas de sal na Venezuela. A pré-produção durou dois anos, entre pesquisas em arquivos da Europa e visitas aos locais que viviam do sal. Benacerraf então filmou por mais de duas semanas.

"Não via o que havia filmado até que o filme viajou para a França para ser revelado", diz Milvia Villamizar, chefe do acervo da fundação. "A pós-produção foi uma epopeia, titânica", acrescenta Cariani. A primeira versão tinha três horas de duração, mas Cannes mandou reduzir porque era muito longa. - Picasso e García Márquez - Após a premiação, Benacerraf levou seu filme para outros festivais internacionais, embora só tenha sido lançado em seu país em 1977.