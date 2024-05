Militares colombianos matam cinco dissidentes das Farc

As tropas do Exército da Colômbia mataram cinco dissidentes da guerrilha das Farc pertencentes a uma facção recentemente marginalizada das negociações de paz com o governo, anunciou a instituição nesta quarta-feira (29).

Os guerrilheiros foram mortos em "manobras ofensivas realizadas por soldados diante de um ataque indiscriminado contra a população" civil no departamento de Cauca (sudoeste), indicou um comunicado do Exército, que intensificou suas operações nesta região após diversos ataques dos rebeldes na semana passada.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os militares comemoraram "um golpe contundente" contra a Frente Jaime Martínez, uma facção de dissidentes das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc, marxistas) comandada por "Iván Mordisco", que rompeu com o processo de paz do governo do presidente de esquerda Gustavo Petro em meados de abril.