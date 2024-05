Lula nomeia embaixador do Brasil em Israel para representação na Suíça

O governo ainda não nomeou ninguém para o lugar de Meyer. Apesar de o embaixador estar no Brasil há três meses, as relações diplomáticas estão mantidas.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva removeu o embaixador brasileiro em Israel do cargo na embaixada em Tel-Aviv e o enviou para servir como representante do País na conferência do Desarmamento, na Suíça.

Leia mais Brasil retira seu embaixador em Israel por tensões sobre Gaza

Sobre o assunto Brasil retira seu embaixador em Israel por tensões sobre Gaza

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Frederico Meyer foi convocado para consultas em fevereiro, depois de uma crise diplomática entre os dois países. A medida foi anunciada no Diário Oficial desta quarta-feira, 29.