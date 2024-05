Lei usada na Rússia contra oposição é replicada sob protestos na Geórgia

A lei exige que meios de comunicação e ONGs que obtenham mais de 20% de financiamento do exterior se registrem como órgãos que "cumprem o interesse de uma potência estrangeira". As organizações têm de apresentar relatórios anuais sobre suas atividades e serão monitoradas pelo Ministério da Justiça. Violações podem render multas de US$ 9,3 mil (R$ 47,7 mil).

A presidente da Geórgia, Salome Zurabishvili, uma líder pró-UE, vetou a lei no dia 18. Ela classificou o projeto como "essencialmente russo" e disse que o texto "contradiz a Constituição e todas as normas europeias", representando um "obstáculo" ao caminho europeu da Geórgia.

A aprovação, no entanto, desafiou os manifestantes que tomam as ruas do país há mais de um mês. Ontem, milhares de pessoas se reuniram diante do Parlamento e houve confronto com a polícia. A preocupação geral é que o país esteja se afastando do Ocidente para alinhar-se com Moscou. De acordo com pesquisas, mais de 80% dos georgianos defendem a adesão à UE e à Otan. Bruxelas concedeu status de candidata à Geórgia em dezembro e advertiu que a lei era "incompatível" com os valores do bloco.

Críticas

O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, afirmou que, em sua forma atual, a lei "não está em conformidade com os valores e o caminho da UE". O escritório de política externa do bloco afirmou que a adoção da medida "impacta negativamente o progresso da Geórgia no caminho para a UE".

Críticos dizem que o texto pode ter sido impulsionado pela Rússia com o objetivo de impedir as chances da Geórgia de se integrar ainda mais com o Ocidente. A lei também foi criticada pelos EUA. O encarregado de assuntos europeus do Departamento de Estado, James O'Brien, afirmou que a nova lei "destrói" a parceria entre os dois países.

Sanções