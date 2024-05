Legislativas têm forte participação na África do Sul; partido de Mandela pode perder maioria

As seções de votação registraram longas filas nesta quarta-feira (29) na África do Sul, um sinal da forte participação nas eleições mais disputadas em 30 anos, nas quais o partido no poder pode perder a maioria absoluta.

Mas também compareceram às urnas eleitores desencantados, como Kqomotso Mtumba, que explicou que, após ter votado no ANC no passado, agora optou por "um partido emergente".

Entre os 62 milhões de habitantes do país, cresce a frustração com o desemprego (que afeta um terço da população economicamente ativa), a criminalidade, os escândalos de corrupção e os cortes recorrentes de abastecimento de água e energia elétrica.

Durante 30 anos de democracia, os eleitores foram leais ao partido que libertou o país do jugo do apartheid e que em seus primórdios prometia educação, água, teto e direito ao voto para todos.

Em discurso à nação no domingo, Ramaphosa defendeu sua administração e ressaltou os avanços na luta contra a corrupção e na correção das brechas na geração de eletricidade.

Depois de votar em Soweto, o presidente assegurou que não havia "nenhuma dúvida de que o povo continuará confiando mais uma vez no ANC".

A votação constitui "uma guinada na história política do país", avaliou Aleix Montana, da assessoria de avaliação de riscos Verisk Maplecroft.

É, "sem nenhuma dúvida, a mais imprevisível desde 1994", disse, por sua vez, o analista político Daniel Silke.

Se conseguir menos que 201 assentos, Ramaphosa terá que negociar com partidos da oposição e deputados independentes para garantir a maioria.

À sua direita, encontrará a Aliança Democrática, movimento liberal que propõe privatizações e desregulamentação e que carrega uma imagem de partido da minoria branca. As pesquisas lhe atribuem cerca de 25% dos votos.

À esquerda, com 10% dos votos cada, segundo as pesquisas, situam-se o partido uMkhonto we Sizwe (MK), do ex-presidente Jacob Zuma, e o Lutadores pela Liberdade Econômica (EFF), que promete reformas radicais, como a redistribuição de terras e nacionalizações.

