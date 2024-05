Justiça da Espanha se recusa a arquivar investigação contra esposa de Pedro Sánchez

A Justiça espanhola rejeitou, nesta quarta-feira (29) um pedido do Ministério Público que recomendava encerrar a investigação por corrupção contra a esposa do primeiro-ministro, Pedro Sánchez, por não ter encontrado elementos "suficientes" para justificar sua continuidade.

"Existem indícios a respeito da suposta execução de um crime, que são mais do que simples suspeitas e são suficientes" para que a investigação preliminar continue, indicou um tribunal de Madri em um auto ao qual a AFP teve acesso.

A decisão, adotada apesar do recente relatório da Guarda Civil que não viu crime, vai contra o pedido do Ministério Público, que, em 25 de abril, havia solicitado "o arquivamento do processo".