Júri do julgamento de Trump conclui primeiro dia de deliberações

Os membros do júri do julgamento de Donald Trump por falsificação de documentos contábeis terminaram, nesta quarta-feira (29), o primeiro dia de deliberações sobre a possibilidade de proferir a primeira condenação criminal de um ex-presidente dos Estados Unidos, uma decisão que pode abalar as eleições presidenciais de novembro.

Os 12 membros do júri de Nova York se reuniram por quase cinco horas antes que o juiz os mandasse para casa à noite, para retomarem as deliberações na quinta-feira.

Os jurados - cujas identidades foram mantidas em anonimato por segurança - trabalharam em uma sala separada, deixando Trump, de 77 anos, e o restante do tribunal à espera de qualquer novidade.