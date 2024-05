Juiz da Suprema Corte dos EUA rejeita se abster de casos que envolvam Trump

Um juiz conservador da Suprema Corte dos Estados Unidos rejeitou, nesta quarta-feira (29), pedidos para que se abstenha de participar de casos que envolvam o ex-presidente republicano Donald Trump, depois de bandeiras associadas a teorias conspiratórias eleitorais terem sido hasteadas em duas de suas propriedades.

O juiz Samuel Alito disse, por meio de uma carta ao presidente do Comitê Judiciário do Senado, que foi sua esposa quem instalou as bandeiras e que, portanto, as condições previstas no código de conduta do tribunal para se abster dos julgamentos não foram cumpridas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Alito tem sido alvo de pedidos para que não participe de julgamentos envolvendo Trump desde que o The New York Times noticiou neste mês que havia uma bandeira americana de cabeça para baixo na casa do magistrado, semanas depois de apoiadores do ex-presidente invadirem violentamente o Capitólio, sede do Congresso americano, em 6 de janeiro de 2021.