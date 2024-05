Índia registra recorde de temperatura com 52,3º C

A Índia bateu o recorde de temperatura nesta quarta-feira, 29. A capital do país, Nova Délhi, registou 52,3ºC. O território indiano vem sofrendo com enchentes, ciclones e secas devido às mudanças climáticas. O Departamento Meteorológico da Índia (DMI, sigla em inglês) divulgou que as "condições severas de calor" foram identificadas no subúrbio de Mungeshpur. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine As autoridades indianas estão recomendando às pessoas que vivem nos estados do norte e do oeste do país a evitarem exposição ao sol, se hidratarem e usarem roupas claras. Águas estão sendo borrifadas nas estradas e alguns moradores foram transferidos para abrigos.

Devido ao aumento do uso de ar-condicionados, a região está sofrendo com apagões duradouros. Além da sobrecarga na energia, as temperaturas altas prejudicam as plantações do país. Desde o dia 1º de março, a Índia registrou 60 mortes e 16 mil casos de insolação, que acontece quando a transpiração falha e o corpo não consegue se resfriar, afirmou o jornal indiano Mint. O governo do país, no entanto, não confirmou os números. O calor extremo não é exclusividade da Índia. As temperaturas altas apresentaram recorde em abril, pelo 11º mês consecutivo. O local mais afetado é a Ásia. A Europa também está com previsão de ter um verão mais quente.