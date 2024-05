Guerra em Gaza pode se estender até o fim deste ano, segundo alto funcionário israelense

Um alto funcionário da segurança israelense disse nesta quarta-feira (29) que a guerra na Faixa de Gaza para destruir o grupo islamista palestino Hamas pode se estender até o fim deste ano.

"Podemos ter mais sete meses de combates para consolidar o nosso sucesso e alcançar o que definimos como a destruição do poder e das capacidades militares do Hamas", disse o conselheiro de Segurança Nacional, Tzachi Hanegbi.

"Para nós, a vitória significa destruir as capacidades militares do Hamas, trazer de volta todos os reféns e garantir que no final da guerra não haja mais ameaças de Gaza", acrescentou.