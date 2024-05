Fluminense vence Alianza Lima de virada (3-2) e avança invicto na Libertadores

Após o intervalo, o tricolor carioca conseguiu empatar logo cedo com um gol de Keno, mas segundos depois Kevin Serna colocou o time de Lima novamente na frente.

Os peruanos, que tinham a obrigação de vencer para tentar avançar, quase conseguiram a façanha e chegaram ao intervalo em vantagem com uma cabeçada de Adrián Arregui aos 7 minutos.

O Fluminense, atual campeão e já classificado para as oitavas de final da Copa Libertadores, venceu nesta quarta-feira (29) em casa o Alianza Lima por 3 a 2, que acabou sendo eliminado, pela sexta e última rodada do Grupo A.

Dois minutos depois, o veterano Marcelo empatou com um golaço e na reta final John Kennedy deu a vitória ao seu time (81'), acabando com qualquer esperança de classificação do Alianza.

O Fluminense terminou em primeiro lugar do grupo com 14 pontos e invicto, enquanto o Alianza encerrou sua participação em último, com 4.

--- Ficha Técnica