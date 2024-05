Equipes de emergência iniciam entrega de ajuda à região devastada de Papua-Nova Guiné

Apenas seis corpos foram recuperados até o momento, mas o governo do país calcula que 2.000 pessoas foram sepultadas no grande deslizamento de terra da madrugada de 24 de maio.

As equipes de emergência conseguiram entregar nesta quarta-feira (29) os primeiros pacotes de ajuda à região remota da Papua-Nova Guiné devastada na semana passada por um grande deslizamento de terra que pode ter provocado até 2.000 vítimas.

As missões de emergência foram prejudicadas pela distância da área da tragédia, pela violência tribal e pelo bloqueio de várias rodovias de acesso provocado pelo deslizamento de terra.

Apesar das dificuldades, o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) conseguiu iniciar a distribuição de produtos de higiene e gasolina na região.

A ONG 'World Vision' afirmou que as necessidades imediatas eram alimentos, cobertores, redes de proteção contra mosquitos e abrigo para as pessoas que perderam as casas.