Dua Lipa denuncia 'genocídio' em Gaza no Instagram

A cantora pop anglo-albanesa Dua Lipa chamou a ofensiva feita por Israel em Gaza de "genocídio" e pediu para que seus 88 milhões de seguidores no Instagram "mostrem solidariedade" com os habitantes do território palestino. "Queimar crianças vivas não tem justificativa. O mundo inteiro está se mobilizando para acabar com o genocídio" em Gaza, escreveu, nesta terça-feira (29), a cantora de 28 anos, em um story no Instagram. A publicação levou a hashtag "#AllEyesOnRafah" (Todos os olhos em Gaza, em tradução livre), que viralizou nas redes sociais. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O ator americano Pedro Pascal e a modelo Bella Hadid também publicaram mensagens de apoio a Gaza, usando a campanha "Todos os olhos em Gaza", lançada por usuários do Instagram.

Dua Lipa assumiu anos atrás a defesa da causa Palestina. Em 2021, um grupo judeu chamado de World Values Network classificou Dua Lipa, e as irmãs Bella e Gigi Hadid, como antissemitas, em uma declaração dada ao jornal The New York Times. A cantora rebateu as acusações afirmando que elas eram "falsas e espantosas".