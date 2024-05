Coreia do Norte envia balões com 'lixo e fezes' para o Sul

A Coreia do Norte enviou balões com sacos cheios de lixo, papel higiênico e supostas fezes de animais para áreas na fronteira com a Coreia do Sul, informou a imprensa local nesta quarta-feira, uma ação criticada pelo Exército de Seul, que a chamou de ato de "baixa categoria".

A imprensa sul-coreana recebeu várias fotografias de balões brancos amarrados a sacos de lixo cheios de resíduos e do que parecem ser excrementos.

No fim de semana, a Coreia do Norte alertou que cobriria as zonas fronteiriças do seu vizinho do sul com "pilhas de papel usado e sujeira".