Confusão no Partido Trabalhista britânico sobre candidata da ala à esquerda nas eleições

Uma figura de destaque da ala à esquerda da oposição trabalhista britânica, Diane Abbott, sugeriu, nesta quarta-feira (29), que seu partido, favorito para as eleições de julho, a tirou das listas de candidatos, algo que o dirigente da legenda negou.

Abbott, primeira mulher negra a fazer parte da Câmara dos Comuns e próxima do ex-líder trabalhista Jeremy Corbin, em um partido que Keir Starmer reorientou para uma posição mais de centro, declarou nesta quarta à BBC que foi "proibida de [se] apresentar como candidata trabalhista".

A política, de 70 anos, 37 deles como parlamentar por um distrito do norte de Londres, foi suspensa pelos trabalhistas em abril de 2023 depois de ter publicado uma carta no jornal The Observer na qual sugeria que os judeus, os irlandeses e os nômades são "sem dúvidas vítimas de preconceitos", mas "não sofreram racismo em suas vidas", diferentemente dos negros.